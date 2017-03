10" tablet/netbook s hw klavesnici na SSH/RDP

Ahoj,shanim male zarizeni s hardwarovou klavesnici. Jsem linux admin a potrebuju pocitac, ktery muzu vytahnout uprostred lesa pri hrani geocachingu.Aktualne nosim 12,5" Lenovo ThinkPad X220. Vykonu ma dost, ale je tezky.Pak tu mam stary netbook Asus EEE 1005HA - Intel Atom N270, 1024x600 lcd a velka hmotnost ho dela nepouzitelnym.Moje predstava:- 10" lcd. 8" je malo a 12,5" mam. Umim si predstavit i 11,6" jako maximum.- Linux v zarizeni.- Pevna hardwarova klavesnice. Zadna pripojitelna pres Bluetooth. Vestoje X220 drzim v jedne ruce a druhou na nem delam. Takze ani vypadavajici dokovaci stanice.- Levna cena, uvazuju o bazarovem zarizeni. Mam ho na nouzovou praci. At mi je co nejmene lito, az ho rozbiju, nebo s nim zmoknu.- SSH a klient vzdalene plochy NoMachineNX/RDP.- Idealne 1366x768 a vice.- 2 a vice hodiny na baterii.- Maly, lehky.- "Normalni" klavesnice bez veci typu ESC/F10 pres FN.- Prohlizec firefox/chrome v zarizeni.Mezi Android tablety si tezko vybrat. HW klavesnice se temer nevyskytuje.Paradoxne mi vychazi nejlepe tablet s Windows. Vetsina ma HW klavesnici a navic se muze hodit x86.Jenze co jsem googlil a minuly rok videl, tak rozjet na Windows tabletu Linux se vsemi ovladaci je temer nemozne.Take jsem uz uvazoval o Windows tabletu s Windows - www prohlizec, nomachine a rdp klient neni problem. Horsi je to s ssh (90% me prace). PuTTY ani "Windows bash" bych nedokazal pouzivat.Nebo nejaky lehky novy netbook.Zajimave vypadaji (nezkousel jsem) treba:Jake zarizeni pouzivate na podobnou praci?