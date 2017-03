Detekce letního času

Tak jiste, zrovna v okamziku prechodu na jiny cas bude nekdo v noci rebootovat. To je ale na tazateli, aby posoudil, jestli je takova moznost pravdepodobna a nejak to osetril. Predchozi cas treba muze mit ulozen perzistentne a po rebootu pustit stejny skript, jako ten z cronu. Boot RPi je tak rychly, ze se vhodne nastavenou toleranci rozdilu casu by to jeste skouslo. Ostatne by se to asi neposralo, kdyby pri kazdem bootu jednoduse v zarizeni nastavil spravny cas a je po ptakach.



Ostatne stejne nechapu, v cem je problem. Nemuze zarizeni jet proste v GMT a pokud to potrebuji jinak, tak si to prepocitam nebo domyslim?