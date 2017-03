7z a -t7z Files.7z -m0=BCJ2 -m1=LZMA2:d=1024m -aoa

Dobry vecer,Uz se s tim peru nekolik hodin snazim se najit a pochopit prikaz pro nejlepsi kompresi pomoci LZMA2 v programu 7zip.Jestli to chapu dobre tak rozdil v "-m0" a "-m1" je ten ze 0 ma prednostni kompresi jak 1 a a BCJ2 se pouziva pro exe soubory protoze ma lepsi kompresi jak LZMA2 jenv pripade asi exe souboru... to -aoa nevim co je :-DBudu zalohovat kazdych 5min slozky ktere maji asi 5-150mba potrebuji nejlepsi kompresi (cpu a ramky me nezajimaji)Prosim pomocte