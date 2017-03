Ahoj, nainstaloval jsem na nějaká PC, které mám ve správě Miredo, abych měl IPv6 přístup na daná zařízení, bohužel se ale nespouští po startu. Proč? Je potřeba přidat do /etc/rc.local, nebo poradil by někdo, jak to nastavit autostart a případnou konfiguraci pro automatický restart při změně veřejné IPv4 adresy (například, když se připojím na notebooku k jiné wifi síti)?



Start systému je v režimu systemd.