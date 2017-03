Zmigroval jsem na systemD

No jasne, hateri sa ozvali a vedia o systemd velke H. A pritom sami raz zmigruju, ajurat budu mat blbe reci ze v 2017 to bolo nepouzitelne ale v 2019 je to uz fasa...Dobre si spravil, ze si zmigroval. Dobuducna budes mat ovela jednoduchsi upgrade. SystemD je jedna z najotestovanejsich a najstabilnejsich veci aku linux ma. A kodia ju spickovi a PLATENI programatori. Nie banda zhulenych githubistov. Staci pozriet zdrojaky. Kazdy sw moze mat chybu, ale u systemd by som sa bal najmenej. Vsetko krasne zdokumentovane, ochotna komunita, radost pouzivat ich api. Init style scriptarina je obsoletny balast porovnatelny s autoexec.bat a config.sysAle to haterovi nevysvetlis, lebo ich to asi vzrusuje trolit nad pokrokom.U nas sme za dva roky postupne nabehli na systemd na stovke masin, zeleznych aj virtualnych a ziaden problem co by stal za rec. Problemy boli zvycajne len pri upgrade. Po nastaveni vsetko slape, ziaden problem s logovanim, watchdogmi a podobne nezmysly co siria hateri. Blobu zdar