Nejde nic kromě toho, co sem popsal. V pondělí to jdu reklamovat, no.



a ses si jistej ze mackas spravnou klavesu pro vstup do "BIOSu"? predpokladam ze kdyz se zobrazi logo Lenovo tak BIOS uz je nahozenej.. alespon tak se tvari me "Lenovo Ideapad Yoga 300"... tam se leze do BIOSu pres F2 (primo F2, ne pres Fn pokud mas take potisk/vychozi_funkci Fkeys pres Fn...)...pak muzes zkouset ESC, DEL, nebo pro BootMenu jeste F12, pokud to naskoci tak zkusit vrazit USBFlash s Live GNU/Linuxem... (otazka 5minut vcetne "prace" na stazeni ISO) a nastartovat z USB Linux...podle popisu predpokladam ze mas proste jen zmrsene Windows...