Ahoj,

zhanam nake nove zelezo. Ci sa bude jednat o NB alebo PC je mi jedno. Nechcem do toho moc investovat, rozpocet je max 10 000Kc. Nepotrebujem ziadne herne delo (ale ani nim nepohrdnem). V pripade PC chcem len bednu a napajaci kabel. Pocitac bude sluzit primarne na take to domace fejsbukarenie a obcasnu pracu. Ocenim schopnejsi procesor. Lahko rozsiritelne komponenty niesu az tak podstatne (RAM, HDD).



Osobne Praha a okolie.



Ponuky prosim sem alebo email na zappir(at)gmail(dot)com





Dakujem