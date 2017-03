Python - jak ovládat klávesnici ve win RDP

import pyautogui



# script pustim ve windowsu, uz mam predem otevreny RDP a jsem tam prihlaseny



pyautogui.click(x=221, y=699, interval=1) # klik ve windows liste na RDP (v poradku)

pyautogui.click(x=279, y=375, interval=1) # klik do search baru v browseru na RDP (v poradku)

pyautogui.typewrite("dadasfasaf") # nenapíše vůbec nic

Zdravím, potřebuju ve Win RDP kliknout v browseru do search baru, napsat do nej jmeno usera a pak provest dalsi klikaci operace coz je v pohodě klikání různě po RDP funguje, problém je v tom, že pyautogui nic do toho search baru v rámci RDP nenapíše, přitom normálně na localu to funguje. Nevíte v čem by mohl být problém? Při nejhorším mě napadlo že bych na té vzdálené ploše rozjel sw klávesnici, a klikal jména useru pomocí té sw klávesnice, ale přijde mi to jako zbytečná práce navíc.. pokud tedy někdo víte jak to obejít, tak sem s návrhy, děkuji