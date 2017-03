SPA Framework pre .NETaka

Ahojte, pracujem popri skole ako .net programator. Doteraz som si vystacil s cistym JS, popripade jQuery, sem tam som sa obtrel o bootstrap a html. Vsimam si ze cim dalej sa uz aj od backend programatorov vyzaduje znalost nejakeho SPA frameworku. Niesom velmi zbehli vo frontendovych technologiach, preto by som sa chel opytat ako to vidite vy? Najviac si vsimam ze je dopyt po NG2 a Reacte. Ktory z nich sa v kombinacii s .NET pouziva najviac? Mal by som mrknut aj na nejake dalsie technologie ak uz si niektory z nich zvolim? Dakujem