změna framerate videa, zachování snímků, bez transcodingu

Jakým způsobem provedu u videa změnu framerate bez zásahu do pořadí(tedy se inverzně změní délka videa) a kvality snímků (bez transcodování, bezztrátově)?

Zkoušel jsem ffmpeg filter:v setpts -c copy, jenže (streamCopy) a použití videofiltrů se vzájemně vylučuje.

Existuje nějaký videoformát( jak cílový, tak zdrojový z mp4,m4v,ts,mts, flv,avi), který to umí lépe/jednodušeji? (Tedy ve smyslu, že někde stačí jen v hlavičce změnit nějaký faktor rychlosti a u kontejneru, kde to jde složitěji se musí u každého snímku změnit timestamp, oba případy samozřejmě bez transkodování videa). Není problém (i když někdy ano... viz ffmpeg a převod do mkv přímo z ts.) převést video z jednoho kont. do druhého.