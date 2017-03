SAMBA - ACCESS_DENIDED listening

No, to by mohlo být... ale bude to spíš problém samby. Předpokládám, že samba server neběží jako root, ale jako nějakej uživatel samba, smb, smbuser, nebo něco podobnýho a ten by měl mít do té složky přístup alespoň pro čtení? Zkus se podívat na oprávnění na /media , /media/zajdan a /media/zajdan/DATA , možná bude stačit přihodit sambího uživatele do skupiny media, nebo něco podobnýho.