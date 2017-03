Jak ISP zjistí IP adresu pro policii

Přesně, jak psal Petr Krčmář. ISP ví - a ze zákona musí vědět - která přípojka, kam, kdy, porty a možná velikosti.Mě spíš překvapuje, že jim ISP něco řekl. Dokud jsem dělal u internetu, řešil jsem podobných žádostí od PČR řádově nižší desítky a nikdy jsem jim vlastně nic neprásknul, protože buď to chtěli po telefonu, nebo e-mailem, což jsem jim řekl, že firma má datovou schránku, která je přesně na podobné komunikace a ať si pošlou žádost do ní, že jinak to řešit nebudu, nebo když už něco došlo do datovky, bylo to vždy formulováno natolik "odborně", že jsem data prostě nenašel. Například: Který z vašich zákazníků se připojil 13.4.2013 ve 23:52:31 na IP adresu x.x.x.x na port 443? Odpověď byla jasná: "V tento čas nikdo." Bylo to asi o 2 vteřiny později, ale to je holt osud, to po mně nikdo nechtěl. A podobných šaškáren dělala PČR hodně, třeba kdo má konkrétní veřejnou IP adresu? Asi 100 lidí, je to NAT... chcete seznam?Takže přemýšlím, jestli už jsou u PČR dostatečně kompetentní lidé alespoň k formulaci dotazu, nebo je ISP připokakanej práskač