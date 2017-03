Je dlouhodobe sezeni v tureckem sedu na zemi (na podlozce) zdrave pro telo?



Zkusil jsem tak sedet s notebookem (notebook jsem mel na podlozce cca 30 cm od zeme) a nevydrzim tak sedet v kuse ani 10 minut bez toho aby me nebolely nohy (jak je mam zkroucene)



Myslim, ze timhle zpusobem sedi lide v nekterych mistech v Asii a zajimalo by me jestli se vyplati to zkouset a telo si na to pripadne zvykne a bolest prestane a bude to mit nejaky zdravotni benefit?