Nazdarek,



Chci se zeptat zkusenejsich, jake jsou nejake nove metody zabezpeceni web serveru s vhosty? Jde mi primarne o to, ze v pripade, ze dany vhost bude mit derave php/cgi skripty, tak dojde maximalne ke kompromitaci toho vhostu, ale ostatni vhosty a system budou bez dopadu ...

Kdyz jsem to delaval pred 10 lety, tak jsem nasazoval veci jako suphp, suexec, v konfiguraci openbasedir, pozdeji mod_ruid2 a dalsi.

Verim ze dnes se to uz resi jinak a snad lepej a jednodusej, budu rad za jakekoliv zkusenosti!