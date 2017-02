Zdravím,

v průběhu času jsem vytvořil množství různých zařízení (řekněme něco, čemu se dnes říká IOT). Samozřejmě, každá z těchto věcí se baví nějakým mým, proprietárním jednoúčelovým protokolem. Což je samozřejmě špatně. Do budoucna bych rád začal využívat něco, co bude obecně použitelným standardem.

V tuhle chvíli mě zajímají hlavně dvě oblasti:

Přenos tele metrických dat - MQTT??

Přenos audia po IP síti - nevím, nšco jako Airplay?

Díky za typy. Nejsem schopen se zorientovat v tom, co má smysl nastudovat a začít používat.