OPENSSL_ALGO_SHA256 na PHP 5.2.17

Jistě. Aktualizovat PHP. Implementovat něco na verzi PHP, která je 6 let EOLed a děravá jako cedník je prostě totální magořina, sorry.

+1, pokud by ani tohle nebyl důvod, jak donutit zákazníka k upgradu php (obecně k upgradu kvůli EOL nebo dírám), tak bych asi takového zákazníka nechtěl. Už jsem se dostal do stavu, kdy si takto nechci špinit ruce. Až se Vám to povede implementovat i se starou verzí php a možná někdy v budoucnu se něco podělá, už si nikdo nevzpomene, že jste jim říkal ať upgradnou - už si pouze vzpomenou na to, že jste to programoval vy.