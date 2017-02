windows vie vytvorit wifi access point ak mas wifi modul naistalovany , je na to par cmd prikazov. lenze ak tu wifi pouzivas na na pripojenie pc von , tak v tom pripade to nepojde.

ked ti toto spravis, mal by si byt schopny sa pripojit telefonom k pocitacu .

potom este musis spravit to , ze nazdielas "internet" pre ten access point z sietovky , ci aky interface pouzivas na pripojenie PC k netu.

a tu moze byt problem , ze na to nebudes mat prava.