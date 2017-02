Dobrý den,

potřebuji poradit, máme v rodinném domě jeden Wi-fi router, který nedosáhne se signálem na všechna místa. Tak se chci zeptat, zda můžu koupit nové antény a jednu dát dopředu baráku a druhou dát třeba někam do prostředka nebo na konec. Pokud by to šlo, nebude nějaká ztráta na tom, že anténa nebude zapojená přímo v routeru ale tam první že by byla cca 2 metry od něj a ta druhá třeba okolo 7 metrů?