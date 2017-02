Tor expert bundle nová identita již v probíhajícím procesu

Dobrý večer,Už týden řeším, jak na Windows v programu Tor expert bundle který je spuštěný změnit identitu (IP) na novou. (Testuji to na Mozilla FIrefox) Napsal jsem kde jsem mohl, ale žádné řešení nepracuje pro mě.Moje znalosti jsou v tomto odvětví mizivé a tak hledám pomoc jinde.Pro více informací o jaký problém se jedná: https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/21512#ticket Tomu kdo mi poradí funkční řešení nabízím symbolických 500Kč na CZK účet.Můj email: tomas.cerny.86@seznam.cz Žádám aby psali pouze ti co mají znalosti o Tor a příkazu SIGNAL NEWNYM a nevznikal zde žádný Off TopicDěkuji