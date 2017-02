Erlang/Elixir - zkušenosti s vývojem webových aplikací

Jaké jsou vaše zkušenosti s vývojem a provozem webových aplikací postavených v jazycích Erlang/Elixir.



ted leti phoenix ale elixir je spis takovy lakadlo pro rubysty, erlang je erlang



S vývojem jsou moje zkušenosti skvělé (Phoenix framework). Co se týče nějakého většího nasazení, neumím posoudit, dělám věci víceméně jenom nástroje pro sebe a omezený okruh lidí. Ale s tím by taky neměl být žádný velký problém, možná to chce jenom aby si logiku Erlangu opsáci trochu nastudovali, aby věděli, jak se k tomu chovat...Kdyžtak zkus nahodit nějaké konkrétnější dotazy, rád pomůžu, jestli budu vědět, Elixir je moje láskaElixir rozhodně není jenom o syntaxi. I když i ta ušetří hodně nervů (osobně jsem syntaxi Ruby nesnášel a díky Elixiru jsem si na ni zvykl, ne naopak). K psaní v plain Erlangu moc nevidím důvod, Elixir je super.Phoenix je výborný framework, dal bych mu rozhodně před ChicagoBossem přednost (v Phoenixu jsem dělal hodně - od ranných fází vývoje, v CB něco málo). Ale je fakt, že jeho síla je hodně v tom klasickém modelu oddělených stránek generovaných na serveru šablonami. Websockety má taky pořešené parádně, takže SPA se s ním taky dá udělat příjemně, ale už to není mainstreamové použití, které je fakt odladěné.Mám rozchozenou SPA aplikaci, kde Phoenix vyloženě jenom obsluhuje websockety, rendering se dělá na klientovi (v Elmu, ale stejně dobře se dá použít třeba i React). HTTP API v téhle aplikaci vůbec nemám, všechno valí přes ws a funguje to dobře.