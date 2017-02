Sdílení dat mezi dvěma RPi

V obýváku mám RPi s LCD displejem. Zobrazuje vnitřní a vnější teplotu a vlhkost. Je připojené na domácí wifi (DHCP pevná IP).

displejem. Zobrazuje vnitřní a vnější teplotu a vlhkost. Je připojené na domácí wifi (DHCP pevná IP). V kotelně mám také RPi , které momentálně měří teploty vody a má připojená relé. Je také připojené na domácí wifi (DHCP pevná IP).

, které momentálně měří teploty vody a má připojená relé. Je také připojené na domácí wifi (DHCP pevná IP). Potřebuji spojit tyhle dvě RPi tak, aby si mezi sebou mohly předávat informace. Z kotelny chci do obýváku dostat teploty a z obýváku potřebuju ručně ovládat relé v kotelně.

V obýváku zobrazuji na displeji pomocí pygame. Veškeré skripty jsou v Pythonu 2.7



V kotelně zatím nic nezobrazuji, skript na získávání teplot je v Pythonu 2.7, relé zatím neovládám (ale udělám to v Pythonu 2.7)

Z obou RPi budu přes OpenVPN číst údaje přes SNMP (serverem, který jinak nefiguruje v této situaci).

Mám udělat na jednom vyhrazenou složku a z druhého se připojit a sypat to vše na jedno místo?

Nebo mám udělat na každém RPi vlastní složku s daty a namountovat to navzájem ( RPi mount složka z RPi a současně na RPi mount složka z RPi )?

RPi s LCD

RPi v kotelně

Ahoj všem,řeším teď doma takový trabl. Popíšu situaci:Moje představa je taková, že si budu předávat údaje pomocí namountování části filesystému, kde budou soubory s údaji v plaintext. V Pythonu si pak otevřu soubor, vytáhnu data a zobrazím je/sepnu relé. V Pythonu také data do souborů budu ukládat.Chci se vás poptat, jak bych měl podle vás namountovat filesystem na obou RPi.Osobně preferuju, ať si každý RPi plácá svoje data na svym písečku a cizí data ať si čte z toho druhýho (tedy možnost 2).Závisí to na mých preferencích, chápu.Řekněme, že když mi vypadne spojení, takprostě jen nevypíše teploty z kotelny, který kvůli výpadku nevidí.při výpadku uvede relé do safemode, tedy do stavu, jako kdyby žádný RPi nebylo.Další z otázek je nasnadě - jakým způsobem namountovat filesystemy? Udělat si klíč bez hesla a jet přes SSHFS? NFS? Přenášet soubory přes FTP ()? Zároveň bych potřeboval nějakej failsafe mode - když budu jedno RPi restartovat, tak aby se mi provedl mount automaticky znova (tedy "obnovil" automaticky).Připomínky ode mne:Python 2.7 ("stará verze") vyhovuje i do budoucna, protože jakmile to jednou pojede, odmítám na to víc hrabat ("zakonzervuju" to). Netřeba řešit, proč to nepíšu v 3.x. Pravděpodobně nakoupím další SD karty, na které si dám image funkčního řešení, stejně tak koupím i rezervní RPi a LCD. Tohle prostě bude fungovat minimálně dalších 30 let, ideálně 50.Nechci jít do nějakýho high-level řešení jako třeba ukládat data do MySQL apod.Nechci v Pythonu řešit síť (třeba předávání dat přímo po síti mezi dvěma skriptama)Předem díky za názory a podněty.K obrázku: Červená = obývákový RPi, modrá = kotelnový RPi, černá čára ukazuje očekávaný směr toku dat (zobrazit data z čidel na LCD), přerušovaná čára značí, že to možná někdy bude. Relé na obrázku nejsou, protože ještě nejsou připojená (ještě k nim chybí kus cesty).