Klasicke linux Distro s podporou android aplikacii

Akú linuxovú distribúciu by ste vedeli poradit zaciatocnikovi?



Moje poziadavky:



- user friendly nech je to klikacie distro, (takze ziadne Gentoo)



- co najvacisa podpora roznych platforiem



- Podpora deb balikov (rpm based distribucie som kedysis skusa (konkrétne Red Hat) a nemam s nimi dobre skusenosti vznikali tam vseliake konflikty - bolo to pred 15timi rokmi mozno sa to uz zlepsilo). Ale s deb mi pridu najjednoduchsie.



- Natívna podpora androidu. Moznost instalovat apkcka bez toho aby som musel instalovat dalsi software. Podpora google Play. (Toto sa dalo napriklad v Remix OS ale neni to klasicka distribucia neda sa tam nic nastavit a ma to daleko od dokonalosti, nema podporu pre deb baliky)



- Podpora windows aplikácií - Wine, Mono - ideálne aby som mohol rovno spústat aj exáče, bez instalovania a konfigurovania Wine. Viem si to nainstalovat a nakonfigurovat, ale ajtak lepsie by bolo aby to bolo vsetko vyladene hned po instalacii).



- Desktop prostredie vychadzajuce z GNOME takze nieco na sposob Pantheon, Cinnamon, alebo Mate. Gnome 3 mi moc nesadlo, kde som skusal naposledy 4ku (na PC BSD) ta sa mi nepacila 5ka.



- Podpora nového hardware nech je to dobre chodi na nových Inteloch, najlepsie aby to bolo site na mieru Skylake / KabyLake (pozeral som ze Clear Linux toto splna ale zase je to Red Hatu takze neviem)