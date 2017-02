Skript/utilitu pro adresarovy diff

Cau potrebuju poradit skript/utilitu, jak si vyrobit cosi jako adresarovy diff.



Mam adresarovou strupturu /opt/* na produkcnim systemu, ktery je uplne odriznuty od site. Zmeny se provadeji primo na produkcnim systemu a jendou za cas si prinesu komplet skrukturu na flashce a zmeny presypu do /opt/* na devel stroji a zmenene soubory uploadnu do SVN s prislusnym komentarem. (SVN ma bohuzel odlisnou struktutu a nemuzu to rovnou nalejt do sandboxu)



Protrebuju neco, co mi udela seznam novych/modifikovanych/smazanych rouboru mesi dvema adresarovyma strukturama.



Any ideas?