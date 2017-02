Nic jako junior a senior pozice v IT není. To má smysl u manuální práce.



Ale jako začátečník bys měl umět spravovat server. Máš nějaký? Kolik let se tomu věnuješ? Pokud ale řekneš, že se to chceš naučit, tak tě třeba za 15 v Praze někde vemou.