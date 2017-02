Ja si nejsem jistej jestli je jeste ten protokol stejnej jako bejval a co s nim Malejmekejs udelal. Ale ono to funguje na L2 a ne na L3, takze to neslo jednoduse filtrovat. Dokonce se na to i prodavaly nebo asi jeste prodavaji nejaky HW udelatka (docela mastny byly svyho casu).