Nevíte jak udělat v OpenWRT (relayd LAN + WIFI+WIFI2+WIFI3 ...atd.)

Na desce mám jeden ETH a vytvořených a prokazatelně funkční připojení asi 12 clientů wifin s heslem .



Příklad: jedete lodí z mariny do mariny a OpenWRT se má připojovat vždy na jejich AP , když bude v dosahu další

marina, tak se zase automaticky připojí na další wifinu. (při první návštěvě každé mariny jsem si vytvořil STA s heslem)



Prostě relayd mi funguje pouze coverage LAN+WAN neumí pokryt více WAN.



V Mikrotiku to na klikám ale v OpenWRT to neumím.