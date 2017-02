Dobrý den, sháním do firmy docházkový systém, průchod s před jedny dveře na vrátnici, není potřeba nic spínat (je zde personál), ale chci mít datum a čas příchod/odchod přes čip/rfid pro cca 150 lidí, jedna z podmínek je, že potřebuji kameru, prostě po píchnutí příchod/odchod udělat fotku člověka.



Měl by jste někdo tip na takovou docházku ?

Ideálně pokud by to mělo i ethernet a nějaký výstup by byl moc fajn, rozumné API už asi bude moc.

Děkuji za nekopnutí, google jsem prohnal, ale nic rozumného s kamerou jsem nenašel.