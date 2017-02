Ahoj, již nějaký pátek používám distribuci Debian. Čas od času člověk hledá nějakou nápovědu. Např. jaký je parametr jádra pro start do textového režimu v systemd (systemd.unit=multi-user.target). Pomocí Google se člověk ve finále vždy někam dokliká. Co mě zaráží, že odpověď na moji otázku většinou najdu na wiki od ArchLinuxu nebo Fedory. Na wiki od Debianu jsem snad nikdy nic nenašel. U Ubuntu to samé.Toto asi není ten nejlepší příklad, ale někdy člověk potřebuje vědět, jak to má ta či ona konkrétní distribuce vyřešené.Má Debian/Ubuntu nějaký dobrý zdroj pro nápovědu?Díky