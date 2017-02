Build aplikace přes více strojů podle recepisu

Do určité míry znám Ansible, Puppet, Salt. Slouží k tomu, abych mohl popsat konfiguraci serveru, a pak ji snadno spustit na více mašinách.



To mě inspirovalo: Existuje nástroj, ve kterém si definuju aplikaci, a tu pak nějakým builderem spustím?



Příklad:

Jednoduchá webová aplikace. Ta potřebuje apache na stroji 10.0.0.1, kód aplikace strahuje z gitu z 10.0.0.2, připojuje se k databázi, která běží na stroji 10.0.0.3 - plus hesla, klíče, etc.

Po stáhnutí z gitu se musí provést ještě nějaký build (maven, composer, npm, ...), vytvoření adresářů, etc.



Takže bych očekával, že si tuto konfiguraci nějak zadefinuju do souboru, a pak spustím build tento soubor, a on si vleze na všechny stroje, a udělá tam co potřebuju.



Používá se na to ten Salt, Puppet, Ansible?

Existují na to nějaké jiné nástroje?

Znáte něco, můžete doporučit? Články, postupy, cokoliv co si myslíte, že je zajímavé.



Díky.