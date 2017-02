ted jsem objevil sluzbu, ktera asi legalne nabizi pristup k 19 milionum residentalnich IP adres z celeho sveta vylozene pro ucely extrakce dat a pro roboty. Je to sluzba diky ktere je HOLA VPN zdarma.



Pokud tedy webmaster nechce blokovat cely internet, tak je bez sance proti necemu takovemu stat.

Nejlevneji se to da poridit za $500 mesicne.



Podle me je dost znepokojujici ze k necemu takovemu muze mit kazdy kdo si to zaplati pristup.



Tech 19M je naprosto omracujicich ... No mozna po tomhle lecktery webmaster prehodnoti jestli ma smysl ztracet cas s blokovanim cehokoliv