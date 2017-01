Lenovo T420s - cena

pepik: importpc urcite doporucuju, mam s nima dlouholete vyborne zkusenosti a bral sem od nich vice notebookudale ten model vybranej je urcite dobra volba, usetrit jak pise Livan, vzit mensi polovicni SSD a nebrat Windows10 (to bych doporucoval rozhodne i tak nebrat, jednal je to spatny system co ma mene moznosti nastaveni a vice problemu nez Win7, zaroven odesila spoustu udaju, v neposledni rade je kdyztak mozne z Win7 upgrade na W10 zdarma kdyz by "te dostali),ale s nizsim CPU bych nebral (usetris par korun a bude ti to pak lito) jako sam mam v X220t i5-2520m a je to stale vyborne/vykone CPU, ale kdybych kupoval znovu vezmu i7, krome CPU vykonu hlavne kvuli tomu ze s tim souvisi i USB3 ktere u i5 T420/X220 neni...jinak kdyz pri nakupu zadas v kosiku kupon KSTATE tak mas 3% slevu, kupon je zaroven i na postovne zdarma ale to bys mel i tak tim ze je to nakup za >10000Kcmilous: to urcite ne, je potreba se poradne podivat na tvem odkazu je sice o 3900Kc levnejsi, ALE:- ma to jen 4GB RAM (jeho ma 8GB)- ma to jen i5-2520M (jeho ma i7-2640M)- ma to vse jen USB2 (jeho ma 1xUSB3)- jde o mohutnejsi verzi T420 (jeho je uzsi T420s)- LCD ma jen rozliseni 1366 x 768 (jeho ma 1600 × 900)- ma to jen integrovanou grafarnu IntelHD (jeho ma dedikovanou NVIDIA Quadro NVS 4200M/GT520M s vlastni 1GB RAM)- ma to 12mesicu zaruku (jeho ma 24 mesicu zaruku)- (dropnost ale prece) ma to HDD 250GB (jeho 320GB)- nevim jestli ma webcam a lampicku (jeho ma oboje)- nevim jakou ma klavesnici (jeho ma pocestenou)- nevim jesli mu (kvalitne) nafotej konkretni kus (jeho ano)- mozna sem jeste neco prehledl