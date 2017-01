BSD licence vlastního kódu a zaměstnavatelé

Pokud jsi to vyvíjel ve volném čase, je to tvoje (i když jsi to u zaměstnavatele použil) a můžeš si s tím dělat, co chceš.



Ale pokud jsi to vyvíjel v pracovní době, je to zaměstnanecké dílo a majetková autorská práva patří zaměstnavateli – tudíž o licencování rozhoduje on – musel by to vydat zaměstnavatel, těžko to můžeš vydat ty tím, že tam nějak pokoutně připíšeš BSD licenci.



Tohle je lepší si rozmyslet dopředu – když myslíš, že ten software má potenciál a chceš ho používat i jinde, tak obětuj trochu toho volného času a piš si to sám, místo abys dostal proplacené nějaké hodiny od zaměstnavatele a přišel o práva na software.



Případně se nějak dohodněte, třeba že pojedete na půl a nebo že to zveřejníš s nějakým zpožděním… ideálně mu vysvětli, jaké pro něj má svobodný software přínos – spousta firem přispívá do svobodného softwaru.