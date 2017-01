Koupit repasované Lenovo za 5k?

Problém s výdržou elektroniky by nemal byť, problémy robí výdrž mechanickej konštrukcie.



Ja som si svoj T410 kúpil pred viac ako rokom cez ebay (itmixx, nemecký obchod, záruka 1 rok, každý kus je na ebayi odfotený), na baterke je dátum výroby 08 2010 tak predpokladám, že približne vtedy vvyrobili celý počítač.. Mal podobnú cenu (asi 180 Eur, tuším aj s poštovným) ako ten jeden (keď pozerám kategóriu A, za 5k je tam len jeden T410) v imprtpc, ale má 4GB RAM, 300GB HDD, nemá kameru, ale má 3G modem s GPS. A klávesnica je asi švédska alebo aká (priložili nemecké nálepky). Keď prišiel, vyzeral ako nový, baterka aj teraz vydrží niečo cez 2 hodiny (pri novej sľubovali asi 6?). A ešte oficiálne Windows 7 Pro (firma je official re...čosi), ktorý síce nepoužívam, ale je to môj prvý oficiálny Windows, tak sa musím pochváliť.



Zatiaľ som zaregistroval jediný problém - a to je nefunkčnosť LED osvetľujúcej klávesnicu, ale pri náhodnom spustení Windows som zistil, že tam funguje, rovnako ako mi fungovala v staršom Debiane - asi je problém niekde v ovádačoch.



Nedávno som nainštaloval Mint KDE a nebolo potrebné inštalovať žiadne ovládače, ani na klávesnicu (modré klávesy). Akurát som nevedel vypnúť touchpad - tak som ho odinštaloval, veď to predsa má clitoris. V kombinácii s 4GB RAM to pri niekoľkých taboch otvorených v Chrome začína swapovať ako divé - takže k tým dvom GB RAM čo ponúka pcimport by ste si určite mali dokúpiť ďalšie. Vo Firefoxe a pod Gnome problémy s pamäťou nie sú (ale: gnome treba nastaviť, kde ide hneď po inštalácii).



Laptop zatiaľ drží, ale veľmi ho netrápim, väčšinu času je na stole, takže k mechanickej odolnosti sa vyjadriť neviem.



Ešte k výberu - lepšie je vybrať si taký, ktorý nejaví známky opotrebenia, aj keď možno trocha drahší, pretože je pravdepodobné, že niekoľko rokov len ležal v skrini kdesi u bankového úradníka, kým mu nekúpili nový (a potom v sklade u predajcu). Ten môj vyzerá, ako by nebol používaný vôbec.

Takže odpoveď na otázku - na základe štatistickej vzorky 1ks - T410 vydrží 6-7 rokov a dúfam že aj viac. A sám sa nerozpadne.