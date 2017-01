Packet inspection vs Encryption

Mam takovy koncepcni dotaz, jak moc asi predevsim https muze stizit zivot adminum?



Modelova situace:



|internet| ---- |fw|-----|firemni pc|

|

|IDS|



Uzivatel Pepa vleze na stranky kde je nejaky opravdu zly kod v javascriptu (vidime max. url), cele to vsak jede pres https, takze nemuzeme zkontrolovat napr. hloupe "signaturu" nebo neco co by eventualne skodlivy kod identifikovalo/prozradilo. Nejsem si jisty, ze by antivirus mohl sahat a kontrolovat primo javascript (teoreticky ano v praxi to muze by ponekud obskurni - mozna do toho jenom tolik nevidim, jde mi o to, ze by to muselo ten js pustit, vyhodnotit a to muze spomalovat nacitani stranky. Proto trochu pochybuji o efektivite takoveho reseni.). Nicmene, enduser stanice to muze "kontrolovat", coz dle meho muze byt do jiste miry pozde.



IDS mi na Layer 7 asi nesahne a pokud ano musi videt na co saha. Reseni jako mela MS ISA FW, kdy to delalo MITM, aby to mohlo skenovat antivirem obsah paketu mi neprijde uplne koser, ale je to relativne koncepcne funkcni.



Chapu, ze tedka asi mate pocit, ze porovnavam IDS s AV, ne neni tomu tak. To o co mi jde, je mysleno ponekud jinak, kdyz mi zacne totiz Pepa nevedomky zacit posilat pakety na podivnaurl.com chtel bych byt schopny sparovat si, jestli nekde v predchozich paketech prave podivnaurl.com byla a mit tak moznost napr. zdrojovou stranku "zariznout". Nejde mi o to vykonavat javascript, jde mi o identifikaci dat z L7 a "zpetne vazby/akce", ktere eventualne daji na L4 a niz, resp. kdyz zjistim podivny odchozi traffic, tak abych ho eventualne mohl zariznout pri dalsim prichozim (uzivatel Pepa poslal odkaz na stranku Frantovi). Takze kolem a kolem, sifrovat je treba, ale prinasi to takoveto vyzvy. Obecne, jak moc sifrovani stizi zivot IDSkum?



Diky za nazory a postrehy, eventualne odkazy a literaturu atd.