Jak spustit Linux (Ubuntu?) na typickém korporátním PC?

potřebuji vyřešit jednu věc - a to jak, na typickém PC v korporátním prostředí (povolený BOOT jen z HDD a bez přístupu do BIOSU, bez možnosti si nechat oficiálně nainstalovat dual-boot a nebo virtualizaci, bez možnosti instalovat do Win jakýkoliv SW s instalací, se zakázaným připojováním USB HDD, jediné co jde, je možnost číst z USB Flash/SD karty).



Existuje nějaká možnost, jak na připojeném USB Flash disku spustit nějaký WIN EXE, který následně spustí jádro z flashky a dokáže namountovat připojený USB HDD a z něho spustit Linux?



Chápu, zní to složitě. Ale jde mi o jediné, když už s sebou na dovolenou musím tahat firemní notebook, tak abych současně nemusel vozit i svůj soukromý jen proto, že si chci vyřídit něco soukromého a nebo jen tak brouzdat po webu a případně pustit film (což kvůli politikám neudělám na firemním).



Nechci přistupovat k HDD v NTB, chci jen využít železo a spustit si na něm vlastní OS.



Díky za jakékoliv tipy.