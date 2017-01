Technologie pro webovou aplikaci

Krásný den,



byl jsem požádán, abych uřídil vývoj webové aplikace - pro jednoduchost řekněme, že to bude něco podobného Trellu, ale to je fakt zjednodušení - ne, nechceme napodobovat tento produkt, ale pro pochopení situace se dá předpokládat, že druhé Trello vyvíjíme ;-).



Ačkoli finální výběr technologie bude na vývojářích, měl bych být připraven na diskusi na téma, proč je právě zvolená technologie nejvhodnější a být relevantním oponentem.



Jalikož nejsem z webové oblasti IT pořeboval bych se nějak zorientovat v tom, co je na vývoj aplikace podobné Trellu dnes vhodná technologie.



Rád bych se poradil, kde vůbec začít - a odfiltroval uplné nesmysly. Když hledám, zjišťuju, že už teď spoustu názvů latantně znám, ale povětšinou si pod nimi neumím nic představit. Obecně se mi už teď líbí serverside javascript, tak abych nekombinoval jazyky a aby se v případě nutnosti mohli částečně zastoupit client a server side developeři.





Moc děkuju za nějaké směrování .... ;-)