Ahoj,

snažím se dohled jak lze nastavit časování v anacrontab...na webu se dočítám že direktiva START_HOURS_RANGE=6-8 definuje hodiny mezi kterými se spustí.

Otvírám svůj defaultní anacrontab a tuto direktivu tam nemám. Znamená to tedy, že se anacrontab vůbec nespustí?

Pokud ano, kde dohledám v jaké čase se spouští, pokud mu to nedefinuju já?

domnívám se správně? že by to mohlo být v :

/etc/cron.d/anacron



díky