widloswraid je tak leda cesta do pekel. Jakejkoli SW raid je problem v situaci, kdy to zelezo ma bejt pod nejakou zatezi na CPU (databaze). Slusnej HW si monitoruje disky, sleduje chybovost a disk oznaci za vadnej driv, nez skutecne umre. Samo to neni zadarmo. U HW muze nastat potiz, pokud umre radic, ze to nejde pripojit k jinymu. Mimo jiny i proto se pouziva SAS a radice se pouzivaj dva.



A jak bylo receno, hledal si leda prd, protoze na to tema je jen tu nejmin par desitek threadu.