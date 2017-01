Tohle fórum je na internetu TOP, a proto sem směřuji dotaz: Jak se v linuxu prostřednictvím skriptů dostat na HW? Např. chci na paralel portu nastavit piny 01010101, nebo něco posílat na USB, můžu to jako root (opatrně:) poslat do /proc/*? Nebo prosím soft instruktáž jak se to dá dělat, dík předem.