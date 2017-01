IPv6 na GMail a doručování emailu

Nefunguje fall-back. Když máte SMPT server na IPv6, tak musíte mít reverzní záznam.Narazili jsme ale na pěknou věc, nsf.org: xxxx@nsf.gov >... Deferred: 450 4.7.26 Service does not accept messages sent over IPv6 [2001:xxxx:xxxx:xxxx::93e5:80c] unless they pass either SPF or DKIM validation (body hash did not verify)Takže když přes IPv6, musíte mít podepsáno DKIM. A u nich je pikantní to, že když "lidský" příjemce ve From: obsahuje uvozovky (které se tam nacpou, když je v textu čárka - např. "Doe, John") oni napřed zpracují tu hlavičku a pak teprve testují DKIM - který ovšem už nesedí a mail odmítnou - to je příčina té chyby, protože náš server DKIM řádně podepisuje.