Ahoj, hledáme do našeho týmu posilu na pozici návrh/programováni/podpora AV systémů...zejména Extron. Jsme parta lidí od 25-40 let, docela nás to baví a slušně se tím živíme. Hledáme pohodového člověka se znalostí Pythonu na střední úrovni, kterému je blízký svět AV techniky nebo zvukařina...ideálně z Prahy...