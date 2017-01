Citace: kciii Dnes v 09:51:17 Mam stolicku ,,therapia'' vyrobca: http://www.therapia.cz rozporuplne pocity. Mechanicky je to dobre, vsetky patologicke ,,vyklanie'' ktore som zazil na inych stolickach sa na nej nedeje. Problem je ze prve snad dva tyzdne pouzivania ma bolelo vsetko. Teraz je to fajn, ale ked si sadnem na nieco ine mam pocit ze je to nestabilne a neergonomicke.

fuha, tie stolicky su tak od 16000kc a viac. To je riadna palka. A mas to v kancelarii alebo doma?



Ber to tak, že je to koupě na mnoho let a co den, to několik hodin. Tady jde o zdraví. (Neříkám, že je therapie ideální pro každého, jen že nemá cenu riskovat záda kvůli pár tisícům rozloženým na dlouhé roky.)Docela se mi líbí filosofie Bruce Sterlinga - investovat do věcí, co jsou blízko - matrace, židle, kosmetika a v extrémní míře jídlo a přeneseně knihy. Že je šatní skříň šmejd z papundeklu není tragédie. Špatná matrace nebo židle je.