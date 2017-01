Ahoj,Poradite prosim jak je to se SAN certifikáty?-Když generuji request, musim CN zadat s root domenou... 'mojedomena.cz' ... Nebo mohu pouzit 'mail.mojedomena.cz'-Pokud bych tedy v requestu pouzil root domenu. 'mojedomena.cz' musim pri generovani certifikatu jako jedno z alternativních jmen pouzit www.mojedomena.cz aby certifikat fachal na web?Diky

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj