IPv6 gateway v jinym /64 subnetu

Pravděpodobně máte na mysli příspěvek Role síťové masky v IPv6 . Zkuste si ho přehrát ještě jednou.Nejde o to, že by mohla být brána v jiné podsíti, to nedává smysl, protože brána slouží pro přístup k jiným podsítím. Jde o to, že brána v IPv6 standardně používá Link-Local adresy, které jsou stále dostupné a vždy na lince, takže žádné jiné adresy na lince už být nemusí a je tedy možné vynutit konfiguraci, kdy komunikace veškerých zařízení, i v rámci jedné společné /64, bude probíhat pouze prostřednictvím brány. To pak umožní izolovat klienty na spojové vrstvě a tím eliminovat spoustu zranitelností vyplývajících ze sdílené spojové vrstvy.