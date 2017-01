MariaDB rozchození replikace

[mariadb]

#log-bin

#server_id=1

#log-basename=master1



SHOW MASTER STATUS;



zdravim pratele,mam tu mariadb server 10.0.28 (5.5.5-10.0.28-MariaDB-0ubuntu0.16.04.1) na linux serverusnazim se rozchodit replikaci master-> slave na druhy serverpostupuji podle navodu na https://mariadb.com/kb/en/mariadb/setting-up-replication/ asi je mozna trochu starsisoubor /etc/mysql/my.cnf vypada malinko jinak, uz je nejak rozdeleny do vicero include souborusnad spravne jsem pochopil, ze nastaveni prijde do /etc/mysql/mariadb.conf.d/50.server.cnfodkomentuji radky, ktere tam byli jiz pripravene po instalaci#bind-address = 127.0.0.1mam zakazane i kdy to verim, ze by v teto fazi vadit nemelozrestartuji sluzbu mysqlsudo service mysql restart ...a pokud zadam v konzoli mysqldostanu prazdny setporadite prosim, co jsem vynechal ??dekuji moc