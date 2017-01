Scitani float promennych

Ahoj, jsem uplny zacatecnik v programovani objC a hned v prvni lekci jsem bohuzel narazil na problem, ktery nechapu a potreboval bych ho vysvetlit. Pri scitani resp. odecitani dvou float promennych je vysledek chybny, resp. NENI PRESNY.



int main(int argc, const char * argv[]) {

@autoreleasepool {

// insert code here...



float number = 100;

//number = number + 1;



float d = 5.55;



number = number - d;



NSLog(@"Promenna number ma hodnotu %f", number);

}

return 0;

}





KONZOLE:

Promenna number ma hodnotu 94.449997



Cim je to zpusobene? Vrta mi to hlavou a dokud nevyresim/nepochopim tento (asi pro mnohe z vas trivialni) problem tak se nepohnu dal :-)