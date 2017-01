Ahoj, mam na stole dva androidi telefony. Z jednoho se bez problemu prihlasim a autentizace pres FreeRadius probehne korektne. Druhý telefon se ale neautentizuje. Zjistil jsem, že i přesto že je v telefonu při připojování zadáno jmeno uživatele/identita, tak na router pošle namísto user-name svou MAC. Router má v logu: 12:54:45 radius,debug,packet User-Name = "00:01:02:03:04:05" radius server ma v logu: Tue Jan 17 11:52:30 2017 : Auth: Login incorrect: [00:01:02:03:04:05/00:01:02:03:04:05] netušíte co s tím? díky

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj