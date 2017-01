Já se obávám, že dneska právě UDP 53 bývá blokován na koncových přípojkách v příchozím směru velmi často ze strany ISP. Takže než ho tam začneš cpát, prvně bych si ověřil, zda to tvůj ISP nechává otevřené z Internetu mimo jeho síť na tvůj router. A pokud bude blokovat, tak probrat, zda ti to odblokuje.

Stejně tak v nejedné koncové sítí provádí násilím únos portu 53 na jejich lokální DNS resolvery, protože to velmi snadno jde a funguje (pokud tam běží DNS), ale tomu OpenVPN by to nemuselo dělat dobře. Také bych zvážil spíše to 443.