webkamerka buguje

fswebcam -D 2 -S 25 -d /dev/video0 -r 640x480 /root/grow/$(date +"%Y-%m-%d_%H%M%S").jpg



uvcvideo: Failed to set UVC probe control : -71 (exp. 26)



fswebcam

--- Opening /dev/video0...

Trying source module v4l2...

/dev/video0 opened.

No input was specified, using the first.

Unable to find a compatible palette format.



po roce vytahnu z supliku svoje rpi abych udelal nejaky timelapse s web kamerou.updatoval sem rpi a updatoval se i kernel.cronem poustim script skamera porizuje snimky treba cely den a pak prestane nahodne fungovatprojevuje se to v dmesgco muzu rict, ze pred updatama to fungovalo mesice stabilne to mam ozkousenepokazdy musim rpi zrestartovat, protozermmod uvcvideomodprobe uvcvideonepomuzelinux guru poradte co s tim, nerikejte ze musim rpi pokazdy restartovat